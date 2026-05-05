В одной из воинских частей перед строем избили военнослужащего.

На видео, которое распространилось в сети, уже отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ и Военной службе правопорядка.

Избиение военного в воинской части: что известно

По данным военных, на распространенном видео зафиксировано применение силы в отношении военнослужащего.

В Военной службе правопорядка подтвердили факт правонарушения и сообщили, что на место происшествия уже выехали военные правоохранители.

Пострадавшего оперативнодоставили в медицинское учреждение. По имеющейся информации, его состояние — удовлетворительное.

Также о ситуации сообщили родственникам военнослужащего.

Установлено, что к избиению причастен солдат, оператор беспилотника одного из подразделений. После инцидента он самовольно покинул воинскую часть.

Сейчас продолжаются мероприятия по его розыску — ориентировка передана подразделениям ВСП и Национальной полиции.

В то же время в Сухопутных войсках отдельно подчеркнули, что информация о якобы причастности командира 155 отдельной механизированной бригады к инциденту не соответствует действительности.

Решением Главнокомандующего ВСУ назначена служебная проверка, которую проводит Восточное территориальное управление Военной службы правопорядка.

После завершения проверки материалы передадут в правоохранительные органы для внесения данных в ЕРДР и принятия процессуального решения.

В ВСП отметили, что любые проявления насилия среди военных недопустимы, а виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали значительный рост случаев сопротивления представителям территориальных центров комплектования.

По данным Национальной полиции, с начала полномасштабной войны произошло более 600 таких инцидентов, в результате которых погибли по меньшей мере трое работников ТЦК.

Количество подобных случаев ежегодно растет: если в 2022 году их было всего несколько, то в 2025-м — уже сотни.

