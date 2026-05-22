В Угорщині на нафтопереробному заводі MOL стався вибух. Внаслідок цього загинула одна людина, ще кілька осіб дістали важкі поранення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Вибух в Угорщині на заводі MOL: що відомо

Як стверджує Мадяр, міністр енергетики Угорщини Іштван Капітані, президент і генеральний директор MOL Жолт Ернаді прямують на місце вибуху на нафтопереробному заводі.

За інформацією самої компанії, під час перезапуску заводу Olefin 1 на об’єкті MOL Petrolkémia у Тисауйвароші стався вибух.

Визначається, що пожежу вже локалізували, а експерти розслідуватимуть обставини вибуху.

Як стверджують іноземні видання, на місці події працюють кілька пожежних машин, туди направлено мобільну лабораторію. За словами місцевих жителів, там помітили гелікоптер рятувальної служби.

Мер Тисауйвароша Дьордь Фюлеп сказав, що зараз немає потреби в заходах громадського захисту, а влада постійно контактує з керівниками служби ліквідації наслідків стихійних лих та представниками компанії MOL.

