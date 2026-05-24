Станция метро Лукьяновская в Киеве временно не работает из-за повреждений после удара РФ
После массированной российской атаки в ночь на 24 мая временно закрыли станцию метро Лукьяновская в Киеве.
Об этом сообщили в Киевском метрополитене.
Станция метро Лукьяновская в Киеве закрыта: что известно
В Киевском метрополитене заявили, что станцию метро Лукьяновская временно закрыли для пассажирских перевозок из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной.
Кроме того, после массированного обстрела столицы временно закрыли вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции Крещатик.
В метро отметили, что сразу после отбоя воздушной тревоги работники подземки начнут ликвидацию последствий атаки и проверку готовности эскалаторов и пассажирской автоматики.
О возобновлении работы станции метро Лукьяновская в Киеве в обычном режиме пообещали сообщить дополнительно.
Последствия атаки на Киев 24 мая
В ночь на 24 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев ударными дронами и ракетами. Взрывы прогремели во всех районах столицы.
В результате обстрела погибли два человека, еще десятки — пострадали. Повреждения зафиксировали в жилых домах, общежитиях, школах, офисных центрах, торговых объектах и на территории гражданской инфраструктуры.
Одним из самых сильно пострадавших объектов стал ТРЦ Квадрат, расположенный недалеко от станции метро Лукьяновская. После удара здание загорелось и продолжало пылать даже утром.
По словам корреспондента Фактов ICTV с места происшествия, возле ТРЦ одна за другой прибывали машины ГСЧС и скорой помощи, а над районом стоял густой едкий дым. Из-за взрывной волны в близлежащих домах выбило окна.
В Шевченковском районе обломки ракеты повредили жилые дома, офисный центр, школу и автомобили. Также произошло разрушение подъезда пятиэтажного дома, вспыхнули пожары на нескольких объектах, а под завалами могли находиться люди.
В Оболонском районе дрон попал в частный дом, также горела многоэтажка и строительный гипермаркет.
В Дарницком районе повреждено общежитие, СТО, нежилые помещения и автомобили. Там загорелась кровля двухэтажного общежития.
В Деснянском районе обломки попали в торговый центр и супермаркет, также горели гаражные боксы.
В Соломенском районе после удара БпЛА возник пожар в 24-этажном жилом доме, а также были повреждены складские помещения в промзоне.
В Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу многоэтажки, а в Печерском — произошел пожар в новостройке.
Кроме того, серьезные повреждения получил Лукьяновский рынок, который почти полностью выгорел.
