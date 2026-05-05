Взрывы в Чернигове прогремели, когда враг атаковал ударным беспилотником центр города.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Взрывы в Чернигове 5 мая: что известно

По его словам, российские войска применили ударный беспилотник, который попал в центральной части города.

В результате взрыва в Чернигове сегодня повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили.

По данным Суспильного, враг атаковал здание Черниговской окружной прокуратуры.

По состоянию на сейчас три человека обратились к медикам с акубаротравмами.

На месте работают все необходимые службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.

Фото: Черниговская ОВА

Источник : Суспільне

