Взрывы в Чернигове: российский дрон повредил админздание, есть пострадавшие
Взрывы в Чернигове прогремели, когда враг атаковал ударным беспилотником центр города.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Взрывы в Чернигове 5 мая: что известно
По его словам, российские войска применили ударный беспилотник, который попал в центральной части города.
В результате взрыва в Чернигове сегодня повреждено административное здание и припаркованные рядом автомобили.
По данным Суспильного, враг атаковал здание Черниговской окружной прокуратуры.
По состоянию на сейчас три человека обратились к медикам с акубаротравмами.
На месте работают все необходимые службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
Фото: Черниговская ОВА