У ніч проти 30 травня російські війська здійснили атаку на Шостку Сумської області ударними безпілотниками.

Про це повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров та міський голова Шостки Микола Нога.

Атака на Шостку 30 травня: що відомо

За інформацією Олега Григорова, частину ворожих безпілотників вдалося знищити Силам оборони України.

Втім, зафіксовано й влучання по території Шосткинської громади. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Попередньо відомо, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Міський голова Шостки Микола Нога уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено 11 житлових багатоповерхових будинків, три нежитлові будівлі, легкові автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Наразі на місцях працюють аварійно-рятувальні бригади та профільні служби.

Триває ліквідація наслідків удару та обстеження пошкоджених об’єктів.

Мешканцям громади надають необхідну допомогу.

Росіяни знищили вокзал у Шостці

Серед пошкоджених об’єктів під час атаки на Шостку 30 травня — будівля залізничного вокзалу Шостки.

Як повідомили в Укрзалізниці, вночі російські війська прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе фактично знищили будівлю вокзалу та пошкодили інфраструктуру залізничної станції.

У компанії зазначили, що цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх справах, став черговою ціллю російської атаки.

На щастя, обійшлося без жертв серед працівників та пасажирів. Під час повітряної тривоги люди перебували в укриттях.

Наразі залізничники працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням пошкодженої інфраструктури.

Остаточні масштаби руйнувань і збитків унаслідок атаки на Шостку сьогодні ще встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 557-му добу.

Фото: Сумська ОВА

