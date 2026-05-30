Взрывы в Запорожье: повреждены предприятия и дома, есть погибший и раненые
Взрывы в Запорожье прогремели утром 30 мая.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По словам Ивана Федорова, российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.
В результате взрывов в Запорожье сегодня повреждены здания предприятий, которые стали целью удара.
Кроме того, разрушениям подверглись жилые дома, расположенные вблизи места попадания.
Сначала сообщалось об одном раненом. Им оказался 40-летний мужчина, который получил тяжелые травмы.
Медики пытались спасти его жизнь, однако впоследствии стало известно, что мужчина скончался от полученных ранений.
Позже российские войска продолжили атаковать область, в результате чего количество пострадавших возросло.
К врачам обратился еще один раненый — 24-летний мужчина. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также ранения получил еще один человек. Таким образом, пока известно об одном погибшем и по меньшей мере двух пострадавших.
Окончательные последствия атаки и масштабы повреждений уточняются.
Фото: Запорожская ОВА