Вибухи у Запоріжжі прогриміли зранку 30 травня.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 30 травня: що відомо

За словами Івана Федорова, російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Внаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні пошкоджено будівлі підприємств, які стали ціллю удару.

Крім того, руйнувань зазнали житлові будинки, розташовані поблизу місця влучання.

Спочатку повідомлялося про одного пораненого. Ним виявився 40-річний чоловік, який дістав важкі травми.

Медики намагалися врятувати його життя, однак згодом стало відомо, що чоловік помер від отриманих поранень.

Пізніше російські війська продовжили атакувати область, унаслідок чого кількість постраждалих зросла.

До лікарів звернувся ще один поранений — 24-річний чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Також поранень зазнала ще одна людина. Таким чином, наразі відомо про одного загиблого та щонайменше двох постраждалих.

Остаточні наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 557-му добу.

Фото: Запорізька ОВА

