Унаслідок атаки на Слов’янськ Донецької області поранення дістали семирічний хлопчик та його мати.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака на Слов’янськ 31 травня: що відомо

За словами Вадима Ляха, протягом доби російські війська шість разів атакували Слов’янську громаду.

Для ударів окупанти використовували FPV-дрони, а також безпілотники Молнія-2 та Герань-2.

Унаслідок атак зафіксовано влучання у відділення Нової пошти та автозаправну станцію.

Також пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків.

— У Слов’янську недобрий ранок. Протягом доби ворог шість разів наносив удари по нашій громаді, — повідомив начальник Слов’янської МВА.

У результаті обстрілів поранення дістали двоє людей — семирічний хлопчик та його мати. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 558-му добу.

Фото: Слов’янська МВА

