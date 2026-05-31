Атака на Слов’янськ: пошкоджені Нова пошта та АЗС, серед поранених — дитина
Унаслідок атаки на Слов’янськ Донецької області поранення дістали семирічний хлопчик та його мати.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Атака на Слов’янськ 31 травня: що відомо
За словами Вадима Ляха, протягом доби російські війська шість разів атакували Слов’янську громаду.
Для ударів окупанти використовували FPV-дрони, а також безпілотники Молнія-2 та Герань-2.
Унаслідок атак зафіксовано влучання у відділення Нової пошти та автозаправну станцію.
Також пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків.
У результаті обстрілів поранення дістали двоє людей — семирічний хлопчик та його мати. Їм надано необхідну медичну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 558-му добу.
Фото: Слов’янська МВА