Ворог атакував Чернігівщину дронами: вигоріли сім автівок та загинув водій
Уночі 31 травня ворог атакував дронами підприємство у Корюківському районі Чернігівської області. Унаслідок атаки загинув чоловік.
Про це повідомили у ДСНС України.
Атака на Чернігівську область 31 травня: що відомо
За даними ДСНС України, атака на Чернігівську область сталась уночі 31 травня.
Російська армія поцілила безпілотником по території одного з підприємств у Корюківському районі.
Унасліжок ворожого удару на автостоянці підприємства спалахнула пожежа.
— Вогнем знищено сім вантажних автомобілів. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого, — зазначили у ДСНС.
Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що загиблим виявився 58-річний водій.
Крім того, за словами голови Чернігівської ОВА, унаслідок атаки дронами у селах Городнянської громади знищена вантажівка і причіп із резервуарами.
Також FPV-дроном пошкоджений будинок у Семенівці.
Загалом протягом доби ворог обстріляв територію Чернігівської області 21 раз, зазначив В’ячеслав Чаус.
Нагадаємо, 27 травня ворог здійснив масовану атаку на Чернігів.
У місті пролунало щонайменше 15 вибухів.
Унаслідок атаки дронами було пошкоджено місцеве підприємство.
Минулося без постраждалих.