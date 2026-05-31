Уночі 31 травня ворог атакував дронами підприємство у Корюківському районі Чернігівської області. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомили у ДСНС України.

Атака на Чернігівську область 31 травня: що відомо

За даними ДСНС України, атака на Чернігівську область сталась уночі 31 травня.

Російська армія поцілила безпілотником по території одного з підприємств у Корюківському районі.

Унасліжок ворожого удару на автостоянці підприємства спалахнула пожежа.

— Вогнем знищено сім вантажних автомобілів. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого, — зазначили у ДСНС.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що загиблим виявився 58-річний водій.

Крім того, за словами голови Чернігівської ОВА, унаслідок атаки дронами у селах Городнянської громади знищена вантажівка і причіп із резервуарами.

Також FPV-дроном пошкоджений будинок у Семенівці.

Загалом протягом доби ворог обстріляв територію Чернігівської області 21 раз, зазначив В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо, 27 травня ворог здійснив масовану атаку на Чернігів.

У місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

Унаслідок атаки дронами було пошкоджено місцеве підприємство.

Минулося без постраждалих.

