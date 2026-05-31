Вибухи у Дніпрі прогриміли вдень 31 травня під час повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибух у Дніпрі 31 травня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Дніпрі, Повітряні сили ЗСУ сповіщали про балістичну загрозу, а згодом – про пуск ракети у напрямку регіону.

Зараз дивляться

За словами Олександра Ганжі, внаслідок вибухів у Дніпрі сьогодні на одному з об’єктів виникла пожежа.

— Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд, — повідомив начальник ОВА.

Наразі на місці працюють екстрені служби.



Станом на момент публікації інформація про постраждалих уточнюється.

Місцева влада пообіцяла надати додаткові дані після встановлення всіх обставин атаки та оцінки наслідків удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 558-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.