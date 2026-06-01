РФ скинула три авіабомби на будинки у Дружківці: є поранені
1 червня російські війська атакували Дружківку авіабомбами, влучивши у багатоквартирні будинки.
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Атака на Дружківку 1 червня: що відомо
За даними прокуратури, російська армія здійснила атаку на Дружківку 1 червня.
Ворог скинув на місто три авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування та корекції.
Боєприпаси влучили по багатоповерхових житлових будинках, унаслідок чого постраждали п’ятеро цивільних віком від 20 до 68 років.
— У чотирьох чоловіків та жінки діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку, — йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок удару пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.
За фактом скоєння воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України) Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування.
Нагадаємо, 1 червня ворог атакував дроном лікарню у Конотопі Сумської області, внаслідок чого є пошкодження.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
