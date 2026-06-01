1 червня російські війська атакували Дружківку авіабомбами, влучивши у багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Атака на Дружківку 1 червня: що відомо

За даними прокуратури, російська армія здійснила атаку на Дружківку 1 червня.

Ворог скинув на місто три авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування та корекції.

Боєприпаси влучили по багатоповерхових житлових будинках, унаслідок чого постраждали п’ятеро цивільних віком від 20 до 68 років.

— У чотирьох чоловіків та жінки діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку, — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок удару пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.

За фактом скоєння воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України) Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, 1 червня ворог атакував дроном лікарню у Конотопі Сумської області, внаслідок чого є пошкодження.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Фото: Донецька обласна прокуратура

