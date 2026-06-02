В Запорожье ночью раздавалась серия взрывов во время российского обстрела. Город оказался под массированной атакой дронами и ракетами.

Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 2 июня: какие последствия

По информации ОВА, Запорожье оказалось под массированной атакой российских войск.

Как уточнил Федоров, в областном центре зафиксировали по меньшей мере 20 ударов из разных видов вооружения.

В частности, шесть ракет российские войска направили по Запорожью.

В результате удара по городу поражен объект промышленной инфраструктуры, поврежден частный жилой дом. Также изувечена кровля.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1560-е сутки.

Фото: Запорожская ОВА

