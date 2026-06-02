Атака на Запорожье: зафиксировано не менее 20 ударов, поврежден промышленный объект
В Запорожье ночью раздавалась серия взрывов во время российского обстрела. Город оказался под массированной атакой дронами и ракетами.
Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 2 июня: какие последствия
По информации ОВА, Запорожье оказалось под массированной атакой российских войск.
Как уточнил Федоров, в областном центре зафиксировали по меньшей мере 20 ударов из разных видов вооружения.
В частности, шесть ракет российские войска направили по Запорожью.
В результате удара по городу поражен объект промышленной инфраструктуры, поврежден частный жилой дом. Также изувечена кровля.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших в результате ночной атаки на Запорожье.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1560-е сутки.
Фото: Запорожская ОВА