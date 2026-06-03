Взрывы в Харькове: город атаковали реактивные дроны, есть пострадавшие
Взрывы в Харькове прогремели утром 3 июня, когда враг атаковал город дронами, вероятно реактивными Шахедами.
Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Атака на Харьков 3 июня: что известно
По словам Игоря Терехова, первое попадание реактивного Шахеда зафиксировали в Холодногорском районе Харькова.
Впоследствии еще один удар реактивным беспилотником произошел в Основянском районе города.
По уточненным данным Олега Синегубова, в Холодногорском районе в результате удара возник пожар. Также поврежден ангар и два автомобиля.
На момент публикации известно о по меньшей мере пяти пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий взрывов в Харькове 3 июня.
Окончательные последствия атаки пока уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.