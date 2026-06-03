Взрывы в Харькове прогремели утром 3 июня, когда враг атаковал город дронами, вероятно реактивными Шахедами.

Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Атака на Харьков 3 июня: что известно

По словам Игоря Терехова, первое попадание реактивного Шахеда зафиксировали в Холодногорском районе Харькова.

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Впоследствии еще один удар реактивным беспилотником произошел в Основянском районе города.

По уточненным данным Олега Синегубова, в Холодногорском районе в результате удара возник пожар. Также поврежден ангар и два автомобиля.

На момент публикации известно о по меньшей мере пяти пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий взрывов в Харькове 3 июня.

Окончательные последствия атаки пока уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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