Вибухи в Харкові прогриміли зранку 3 червня, коли ворог атакував місто дронами, ймовірно реактивними Шахедами.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 3 червня: що відомо

За словами Ігоря Терехова, перше влучання реактивного Шахеда зафіксували у Холодногірському районі Харкова.

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Згодом ще один удар реактивним безпілотником стався в Основ’янському районі міста. У Повітряних силах ЗСУ підтверджували рух реактивного БпЛА в напрямку Харкова.

За уточненими даними Олега Синєгубова, у Холодногірському районі внаслідок удару виникла пожежа. Також пошкоджено ангар та два автомобілі.

На момент публікації відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих. Усім надається необхідна медична допомога.

Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків вибухів у Харкові 3 червня.

Остаточні наслідки атаки наразі уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 561-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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