В Харькове раздались взрывы — там сообщают о попадании Shahed.

Взрывы в Харькове 4 июня 2026 года: что известно

Вражеские удары БпЛА зафиксированы в Немышлянском и Слободском районах Харькова, написал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, Шахед попал в многоэтажку в Немышлянском районе.

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По уточненной информации, боевая часть БпЛА типа Щахед, которая попала в многоэтажный жилой дом в Немышлянском районе, к счастью, не сдетонировала.

Также вражеский БпЛА попал в крышу многоквартирного дома в Слободском районе.

В Салтовском районе Харькова зафиксировано падение обломков на территорию частного домовладения.

По предварительной информации, вспыхнули пожары.

На месте прилета работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

В эту минуту информация о пострадавших не поступала.

– На месте пожар. Относительно пострадавших — сейчас информация не поступала, — написал он в Telegram.

Напомним, что утром 3 июня в Харькове также прогремели взрывы, Россия атаковала город дронами, предположительно реактивными Шахедами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 562-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Синегубов

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