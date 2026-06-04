Взрывы в Харькове: Shahed попал в многоэтажку, вспыхнул пожар
В Харькове раздались взрывы — там сообщают о попадании Shahed.
Взрывы в Харькове 4 июня 2026 года: что известно
Вражеские удары БпЛА зафиксированы в Немышлянском и Слободском районах Харькова, написал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, Шахед попал в многоэтажку в Немышлянском районе.
По уточненной информации, боевая часть БпЛА типа Щахед, которая попала в многоэтажный жилой дом в Немышлянском районе, к счастью, не сдетонировала.
Также вражеский БпЛА попал в крышу многоквартирного дома в Слободском районе.
В Салтовском районе Харькова зафиксировано падение обломков на территорию частного домовладения.
По предварительной информации, вспыхнули пожары.
На месте прилета работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.
В эту минуту информация о пострадавших не поступала.
– На месте пожар. Относительно пострадавших — сейчас информация не поступала, — написал он в Telegram.
Напомним, что утром 3 июня в Харькове также прогремели взрывы, Россия атаковала город дронами, предположительно реактивными Шахедами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 562-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Синегубов