У Харкові пролунали вибухи – там повідомляють про влучання Shahed.

Вибухи у Харкові 4 червня 2026 року: що відомо

Ворожі удари БпЛА зафіксовані в Немишлянському, Салтівському та Слобідському районах Харкова, написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, Шахед влучив у багатоповерхівку у Немишлянському районі.

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За уточненою інформацією, бойова частина БПЛА типу Щахед, який влучив у багатоповерховий житловий будинок у Немишлянському районі, на щастя, не здетонувала.

Також ворожий БпЛА поцілив у дах багатоквартирного будинку в Слобідському районі.

У Салтівському районі Харкова зафіксовано падіння уламків на територію приватного домоволодіння.

За попередньою інформацією, спалахнули пожежі.

На місці прильоту працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

– На місці пожежа. Щодо постраждалих – на разі інформація не надходила, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що зранку 3 червня у Харкові також пролунали вибухи, Росія атакувала місто дронами, ймовірно реактивними Шахедами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 562-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Синєгубов

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