В ночь на 4 июня (с 18:00 3 июня) РФ атаковала баллистической ракетой Искандер-М и 293 ударными БпЛА разных типов.

Ночная атака на Украину 4 июня 2026 года

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, Россия запустила ракету Искандер-М из Воронежской области, а 293 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), Гербера, Италмас, баражирующие боеприпасы Бандероль и дроны-имитаторы типа Пародия из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 264 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину 3 июня российские войска применили 198 БпЛА разных типов.

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