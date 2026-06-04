Взрывы в Крыму прогремели в ночь на 4 июня, когда регион атаковали ударные БпЛА.

Об этом заявил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Взрывы в Крыму 4 июня: что известно

По словам Развожаева, в то время, когда были слышны взрывы в Крыму, в Севастополе работали силы ПВО и мобильные огневые группы.

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Он утверждает, что более 20 беспилотников якобы сбили в районах Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана во время взрывов в Крыму сегодня.

Также оккупационные власти заявили о падении обломков сбитого беспилотника на территории одного из садовых товариществ на Северной стороне города.

Кроме того, по предварительным данным местных служб, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.

После того, как взрывы в Крыму утихли, Развожаев сообщил, что атака была направлена ​​”по нежилым объектам”.

По данным Telegram-канала Крымский ветер, прилет произошел по военной топливной базе.

В то же время, официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что в ночь на 27 мая во временно оккупированном городе также раздавались взрывы, а местные жители сообщали о возможном прилете в здание штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота РФ на улице Гоголя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 562-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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