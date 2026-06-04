Взрывы в Крыму: оккупанты заявляют о более 20 сбитых дронов
Взрывы в Крыму прогремели в ночь на 4 июня, когда регион атаковали ударные БпЛА.
Об этом заявил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Взрывы в Крыму 4 июня: что известно
По словам Развожаева, в то время, когда были слышны взрывы в Крыму, в Севастополе работали силы ПВО и мобильные огневые группы.
Он утверждает, что более 20 беспилотников якобы сбили в районах Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана во время взрывов в Крыму сегодня.
Также оккупационные власти заявили о падении обломков сбитого беспилотника на территории одного из садовых товариществ на Северной стороне города.
Кроме того, по предварительным данным местных служб, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома.
После того, как взрывы в Крыму утихли, Развожаев сообщил, что атака была направлена ”по нежилым объектам”.
По данным Telegram-канала Крымский ветер, прилет произошел по военной топливной базе.
В то же время, официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, что в ночь на 27 мая во временно оккупированном городе также раздавались взрывы, а местные жители сообщали о возможном прилете в здание штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота РФ на улице Гоголя.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 562-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.