Вибухи у Криму прогриміли вночі проти 4 червня, коли регіон атакували ударні БпЛА.

Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Вибухи у Криму 4 червня: що відомо

За словами Развожаєва, у той час, коли було чути вибухи у Криму, у Севастополі працювали сили ППО та мобільні вогневі групи.

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Він стверджує, що понад 20 безпілотників нібито збили в районах Північної сторони, Стрілецької бухти та Інкермана під час вибухів у Криму сьогодні.

Також окупаційна влада заявила про падіння уламків збитого безпілотника на території одного із садових товариств на Північній стороні міста.

Крім того, за попередніми даними, у селі Фруктове пошкоджено фасад приватного будинку.

Після того, як вибухи у Криму вщухли, Развожаєв повідомив, що атака була спрямована “по нежитлових об’єктах”.

За даними Telegram-каналу Кримский ветер, приліт стався по військовій паливній базі.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що вночі проти 27 травня в тимчасово окупованому місті також лунали вибухи, а місцеві жителі повідомляли про можливий приліт у будівлю штабу Військово-повітряних сил Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 562-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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