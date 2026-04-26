26 квітня виповнюється 40 років із дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції — найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.

Радіаційний викид під час вибуху на ЧАЕС був у 300 разів потужніший за скинуту на Хіросіму бомбу.

У ліквідації наслідків аварії взяли участь близько 240 тис. людей. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки – понад 600 тис. Близько 10% померли, 150 тис. дістали інвалідність.

Дослідження Міжнародної організації з атомної енергії засвідчили, що жертвами радіаційного опромінення в момент аварії на Чорнобильській АЕС стали близько 4 тис. осіб.

За останні кілька десятків років, за даними організації Greenpeace, близько 200 тис. людей померли від раку, причиною якого була аварія на ЧАЕС.

До 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи Факти ICTV вирішили відтворити хроніку перших семи днів після вибуху.

Хроніка аварії на ЧАЕС

Аварія на ЧАЕС: 26 квітня

00:00 – до роботи на четвертому блоці стає зміна №5.

00:05 – потужність реактора знижена до 720 МВт. Розпочато підготовку до випробувань проєктного режиму.

00:28 – під час штатної операції переходу від однієї системи регулювання до іншої старший інженер управління реактором не впорався з керуванням, унаслідок чого потужність знизилася до 30 МВт.

01:00 – старший інженер управління реактором відновив автоматичне керування і стабілізував потужність на рівні 200 МВт.

01:03 – 01:07 – підключено додаткові циркуляційні насоси, передбачені програмою випробувань.

01:23 – параметри реактора стабільні, розпочато випробування.

01:23:40 – випробування закінчено. Натиснута кнопка аварійного захисту А3-5.

Зникає світло. Гучні удари справа, зліва й знизу. Лунає вибух. У приміщення четвертого блоку вривається хвиля білого пилу з радіоактивною парою. Тріскіт та спалахи коротких замикань.

Зміна отримує наказ розхолоджувати реактор з аварійною швидкістю.

01:24 – потужні удари. Стрижні системи управління та захисту зупинилися, не дійшовши до нижніх показників.

Зміна починає пошук колег.

Перший, другий і третій реактори продовжують працювати.

Через погіршення вакууму на турбінах знижено потужність третього реактора.

02:30 – прибуває директор ЧАЕС Віктор Брюханов.

Усі зусилля операторів спрямовані на подавання води до реактора.

За кілька годин черговим електромонтерам вдається увімкнути другий аварійний насос живлення.

Надіслано екстрене повідомлення в Союзатоменерго. Терміново викликають невоєнізовані формування громадянської оборони ЧАЕС.

Екстрено викликають аварійні бригади цехів та відділів.

Уночі прибуває начальник штабу цивільної оборони ЧАЕС.

03:30 – черговий штабу ГО Київської області сповіщає про аварію чергового управління внутрішніх справ Київської області. Отримує відповідь про те, що вже 58 одиниць пожежної техніки гасять вогонь.

Начальник зміни третього блоку Юрій Багдасаров, не отримавши дозволу зупинити третій реактор, зупиняє його сам.

05:00 – третій реактор переведено в режим розхолоджування. Перший і другий реактори продовжують працювати.

07:00 – ліквідовано пожежу всередині машинної зали. Аварія локалізована.

На місце прибули понад тисячу правоохоронців.

У цей час місцеві жителі йдуть на базар, нічого не знаючи про те, що сталося минулої ночі. Машини поливають дороги.

08:00 – прибуває зміна №2.

10:00 – до Прип’ятської санітарної частини госпіталізовано понад 100 осіб. Деяких готують до евакуації в московську клініку №6.

Чергові електромонтери відновлюють роботу трансформатора.

Директор ЧАЕС просить дозволу в Москви на евакуацію Прип’яті. Але у відповідь отримує наказ не зчиняти паніку й не проводити евакуацію до приїзду урядової комісії.

11:00 – усім працівникам наказують залишити четвертий реактор.

Удень у КДБ СРСР відправлено перше секретне повідомлення про вибух на ЧАЕС.

19:00 – до Прип’яті прибуває перший загін військ хімзахисту, закінчується запас води, яким намагалися охолодити четвертий блок.

21:00 – починають зупинення першого та другого блоків.

Уночі проти 27 квітня московська бригада лікарів проводить обстеження 350 госпіталізованих працівників.

Аварія на ЧАЕС: 27 квітня

Уночі відбувається нарада щодо евакуації місцевих жителів.

01:13 – зупинено перший блок.

02:13 – зупинено другий блок.

У Прип’яті організовано бригаду для завантаження піску.

Удень військові літаки починають скидати мішки з піском у провалля четвертого реактора.

11:00 – у Прип’яті через гучномовець оголошують про евакуацію.

14:00 – початок евакуації.

Аварія на ЧАЕС: 28 квітня

На ЧАЕС працює понад 200 осіб.

Усіх інших працівників, які не потрапили до оперативних списків, евакуйовано разом із родинами.

З’ясовується, що на четвертому реакторі горить графіт. Через це у провалля четвертого реактора вертольоти продовжують скидати пісок, свинець та карбід бору.

У цей час на першому, другому та третьому реакторі триває розхолодження вузлів і систем.

В ефірі програми Время диктор зачитав перше офіційне повідомлення про те, що на ЧАЕС сталася аварія, внаслідок якої зруйновано один з атомних реакторів.

Аварія на ЧАЕС: 29 квітня

Про підвищення рівня радіації повідомляє уряд Фінляндії, Норвегії та Данії. У Швеції в радіоефірі інформують про підвищення радіаційного фону.

Урядова комісія, чий штаб базувався у прип’ятському готелі, вирішує терміново евакуювати всіх, хто залишався жити та працювати в Прип’яті, на чисті території. Таку місцевість знайшли за 30 км від ЧАЕС – у піонерському таборі Казковий.

Тепер у кожній 12-годинній зміні на електростанції працює не більше від 45 осіб.

Денна зміна завершує розхолодження всіх встановлених енергоблоків.

Перший, другий і третій блоки починають переводити в глибокий підкритичний стан.

Підписано наказ про призначення нового директора ЧАЕС. Ним став заступник начальника ВВО Союзатоменерго Ерік Поздишев. Однак до 11 травня накази та розпорядження підписує Віктор Брюханов.

Аварія на ЧАЕС: 30 квітня

Для локалізації джерела радіації на осередок аварії скинули понад 1 тис. т суміші піску, бору та свинцю, проте той продовжує диміти.

З директором, головним інженером та не евакуйованими через стан здоров’я оперативниками зміни №5 працюють слідчі органи.

Урядова комісія вирішує евакуювати 10-кілометрову зону. За один день із 15 сіл вивезено близько 10 тис. осіб.

15:00 – науковці повідомляють, що радіаційний фон у Києві у межах норми.

Близько 20:00 – вітер змінює напрямок, радіоактивне забруднення йде в бік Києва. Київську область рятує лише те, що загальний рівень радіоактивності дещо знизився.

Аварія на ЧАЕС: 1 травня

У Києві відбувається парад до Дня солідарності трудящих. Проведення заходу скоротили до двох годин.

У Прип’яті в цей час порожньо.

Майже завершено розхолоджування першого, другого та третього реакторів і переведення їх у глибокий підкритичний стан.

Оперативний штаб із ліквідації аварії вирішує скоротити до критичного мінімуму кількість персоналу обслуговування. Тепер на ЧАЕС працює 20-30 осіб замість 220.

Урядова комісія вирішує запускати перший та другий блоки, оскільки країні потрібна електроенергія.

Урядова комісія ухвалює рішення про виселення 30-кілометрової зони.

Аварія на ЧАЕС: 2 травня

Уперше проведено радіаційну розвідку промислової території АЕС.

Вирішено злити воду із басейну-барботера та встановити охолоджувальну бетонну плиту під фундаментом реактора.

Задля цього на ЧАЕС терміново направляють 388 шахтарів із Донбасу та Москви.

Нагадаємо, що майже через 39 років після катастрофи Чорнобильську АЕС атакувала Росія.

Ворожий дрон із фугасною бойовою частиною влучив у саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком близько першої ночі 14 лютого, усього за кілька годин до старту Мюнхенської безпекової конференції.

Запущений росіянами БпЛА пошкодив зовнішню та внутрішню оболонки арки. Діаметр отвору, як зауважили представники Міжнародного агентства з атомної енергії, сягнув близько 6 м.

Також зазнали руйнувань певне обладнання й електричні кабелі.

Легкозаймисті матеріали в обшивці даху спричиняли тління на даху саркофага.

Саме тому ліквідація наслідків удару по укриттю над четвертим енергоблоком ЧАЕС тривала 490 годин — до 7 березня.

Як заявив у коментарі Reuters напередодні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи генеральний прокурор України Руслан Кравченко, Україна зафіксувала прольоти вже 35 російських ракет Х-47М Кинджал біля Чорнобильської або Хмельницької АЕС.

Джерело: Chornobyl NPP

