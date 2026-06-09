Внаслідок вибуху в Балашисі ліквідований російський генерал-лейтенант Дамір Давидов, який очолював Головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал Агентство. Новости.

Вибух у Балашисі: ліквідовано начальника управління ГРАУ Міноборони РФ

Зазначається, що вранці у вівторок, 9 червня, під час вибуху BMW X3 у підмосковній Балашихі ліквідований начальник управління Головного управління Міноборони Міноборони Дамір Давидов.

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Як стверджується, Давидов жив за 200 метрів від будівлі, біля якої пролунав вибух.

За непідтвердженими даними, під час замаху на російського генерал-лейтенанта використовувався вибуховий пристрій із 500 грамами тротилу.

Давидову 57 років і він носить звання полковника, йдеться на сайті бази колаборантів та російських пропагандистів Evocation.

Прізвище Давидова стало відоме з документів, які під час свого конфлікту з Міноборони публікував колишній власник ПВК Вагнер Євген Пригожин, якого ліквідували у серпні 2023 року.

Давидов був одним із трьох військових, які займалися розподілом боєприпасів у російській армії.

Російські правоохоронні органи офіційно особу вбитого досі не назвали. Слідчий комітет Росії порушив справу за фактом підриву автомобіля.

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