На территории самопровозглашенного Приднестровья находится 2,5 тыс. российских военных, следовательно, РФ не заинтересована в какой-либо стабилизации в регионе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии в Таллинне.

Зеленский о российских военных в Приднестровье

— Я говорю сейчас о Приднестровье, потому что у них сейчас, наверное, 2,5 тыс. российских военных находятся на оккупированных территориях Молдовы в Приднестровье. Следовательно, они не хотят никакой стабилизации в регионе. Им это не нужно, — отметил глава государства во вторник, 9 июня.

Поэтому, по его словам, речь идет “не только о прекращении огня для Украины”.

Сейчас смотрят

Напомним, в мае стало известно, что Россия упростила процедуру получения своего гражданства для жителей непризнанного Приднестровья.

По мнению Зеленского, этот шаг свидетельствует о том, что Россия таким образом может искать новых солдат, поскольку получение гражданства предполагает военную обязанность.

Президент подчеркнул, что этот шаг фактически означает обозначение Россией этой территории как своей.

Российский военный контингент и присутствие спецслужб в Приднестровье являются вызовом для Украины, поскольку Киев заинтересован в стабильной и сильной Молдове.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.