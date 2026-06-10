В Одесской области мужчина, находившийся в розыске за нарушение правил военного учета, наехал на пограничника. В результате дорожно-транспортного происшествия последний получил телесные повреждения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Одесской области водитель наехал на пограничника

По информации ГПСУ, на трассе Одесса – Рени во время проверки документов у 31-летнего водителя автомобиля BMW сработала база данных по его нахождению в розыске за нарушение правил воинского учета.

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– После сообщения о необходимости дополнительной проверки нарушитель проигнорировал законные требования пограничников об остановке, резко развернул автомобиль и совершил наезд на военнослужащего, – говорится в сообщении.

В результате ДТП пограничник получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Вскоре мужчину задержали в населенном пункте Сарата Белгород-Днестровского района.

По информации правоохранителей, задержанный является обвиняемым по делу о разбойном нападении и в тот день должен был явиться на судебное заседание.

Возбуждено уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) действующего Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает тюремное заключение на срок от семи до 14 лет.

Кроме того, на мужчину составили админпротокол по ст. 185-10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, работника Государственной пограничной службы или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото : Держприкордонслужба

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