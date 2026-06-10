В Одеській області чоловік, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, наїхав на прикордонника. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди останній дістав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

На Одещині водій наїхав на прикордонника

За інформацією ДПСУ, на трасі Одеса – Рені під час перевірки документів у 31-річного водія автомобіля BMW спрацювала база даних щодо його перебування в розшуку за порушення правил військового обліку.

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– Після повідомлення про необхідність додаткової перевірки порушник проігнорував законні вимоги прикордонників про зупинку, різко розвернув автомобіль та здійснив наїзд на військовослужбовця, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП прикордонник отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Згодом чоловіка затримали у населеному пункті Сарата Білгород-Дністровського району.

За інформацією правоохоронців, затриманий є обвинуваченим у справі про розбійний напад і того дня мав з’явитися на судове засідання.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) чинного Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає тюремне ув’язнення на термін від 7 до 14 років.

Крім того, на чоловіка склали адмінпротокол за ст. 185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця, працівника Державної прикордонної служби або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото : Держприкордонслужба

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