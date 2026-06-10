Взрывы в Харькове 10 июня прогремели во время массированной атаки российских дронов. Всего россияне нанесли как минимум 26 ударов БпЛА по городу на рассвете, больше всего пострадал Холодногорский район.

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 10 июня: что известно

— На рассвете враг нанес 26 ударов БпЛА по Харькову. Под массированной атакой находился Холодногорский район. В результате “прилетов” вспыхнули пожары, — отметил Синегубов.

После этого сообщения прогремело еще несколько взрывов в Харькове.

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Помимо Холодногорского района, зафиксированы вражеские удары в Киевском и Шевченковском районах Харькова.

Игорь Терехов отметил, что количество пострадавших после взрывов в Харькове растет, по состоянию на 6:30 известно о пяти.

Среди пострадавших есть женщины 81, 68, 35 и 42 лет, подвергшиеся острой реакции на стресс. Детали по поводу других пострадавших пока не опубликованы.

Напомним, ночью против 9 июня россияне атаковали Днепропетровскую область почти в 20 раз. В трех районах Днепропетровщины повреждены гражданские здания, пострадали три человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1568-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Синегубов

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