Вибухи в Харкові 10 червня пролунали під час масованої атаки російських дронів. Всього росіяни завдали щонайменше 26 ударів БпЛА по місту на світанку, найбільше постраждав Холодногірський район.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 10 червня: що відомо

— На світанку ворог завдав 26 ударів БпЛА по Харкову. Під масованою атакою перебував Холодногірський район. Внаслідок прильотів спалахнули пожежі, – зазначив Синєгубов.

Після цього повідомлення пролунало ще кілька вибухів у Харкові.

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Окрім Холодногірського району, зафіксовано ворожі удари у Київському та Шевченківському районах Харкова.

Ігор Терехов зауважив, що кількість постраждалих після вибухів у Харкові зростає, станом на 6:30 відомо про п’ятьох.

Серед постраждалих є жінки 81, 68, 35 та 42 років, які зазнали гострої реакції на стрес. Деталі щодо інших постраждалих поки що не опубліковані.

Нагадаємо, уночі проти 9 червня росіяни атакували Дніпропетровську область майже 20 разів. У трьох районах Дніпропетровщини пошкоджені цивільні будівлі, постраждали троє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 568-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Синєгубов

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