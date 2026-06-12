Во время ракетной атаки на Одесскую область 12 июня ранения получили, по меньшей мере, два человека.

О последствиях атаки сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 12 июня: что известно

По словам главы области, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области.

Сейчас смотрят

Одна из ракет попала в частный сектор. Из-за удара загорелись три жилых дома, еще три дома получили повреждения.

В результате этой атаки на Одесскую область два человека получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также, по данным ОВА, еще одним ракетным ударом повреждены солнечные панели на территории одного из предприятий.

Предварительно, в результате этого попадания пострадавших нет.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Окончательные масштабы разрушений и информация о возможных пострадавших уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.