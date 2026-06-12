Під час ракетної атаки на Одеську область 12 червня поранення дістали, щонайменше, двоє людей.

Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 12 червня: що відомо

За словами очільника області, російські війська атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини.

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Одна з ракет влучила у приватний сектор. Через удар загорілися три житлові будинки, ще три оселі зазнали пошкоджень.

Унаслідок цієї атаки на Одеську область двоє людей дістали осколкові поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Також, за даними ОВА, ще одним ракетним ударом пошкоджено сонячні панелі на території одного з підприємств.

Попередньо, внаслідок цього влучання постраждалих немає.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Остаточні масштаби руйнувань та інформація щодо можливих постраждалих уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 570-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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