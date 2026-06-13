Атака на Васильковку: РФ ударила КАБами по рынку, есть раненые
В субботу, 13 июня, российские войска атаковали Васильковку Днепропетровской области управляемыми авиабомбами.
О последствиях атаки сообщили глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака на Васильковку 13 июня: что известно
По данным областных властей, российская армия атаковала Васильковскую громаду 12 КАБами.
Основной удар пришелся по территории местного рынка. В результате атаки там возник пожар.
Повреждены по меньшей мере восемь магазинов и десять торговых павильонов.
Также частично разрушен многоквартирный жилой дом.
По состоянию на утро известно о девяти пострадавших. Шесть человек госпитализированы.
По информации Александра Ганжи, 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.
Атаки по другим районам Днепропетровщины
Кроме Васильковской громады, под обстрелами оказались и другие районы области.
В Синельниковском районе по Николаевской громаде российские войска ударили беспилотниками. Из-за атак FPV-дронов в Петропавловской и Шахтерской громадах произошли пожары.
Повреждения получили многоквартирный и частный дома, летняя кухня и два автомобиля.
На Никопольщине оккупанты атаковали дронами Никополь, Червоногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка. Из-за вечернего артобстрела в Никополе пострадал человек.
В Каменском районе в результате российского удара поврежден объект инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 571-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.