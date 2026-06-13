В субботу, 13 июня, российские войска атаковали Васильковку Днепропетровской области управляемыми авиабомбами.

О последствиях атаки сообщили глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Васильковку 13 июня: что известно

По данным областных властей, российская армия атаковала Васильковскую громаду 12 КАБами.

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Основной удар пришелся по территории местного рынка. В результате атаки там возник пожар.

Повреждены по меньшей мере восемь магазинов и десять торговых павильонов.

Также частично разрушен многоквартирный жилой дом.

По состоянию на утро известно о девяти пострадавших. Шесть человек госпитализированы.

По информации Александра Ганжи, 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Атаки по другим районам Днепропетровщины

Кроме Васильковской громады, под обстрелами оказались и другие районы области.

В Синельниковском районе по Николаевской громаде российские войска ударили беспилотниками. Из-за атак FPV-дронов в Петропавловской и Шахтерской громадах произошли пожары.

Повреждения получили многоквартирный и частный дома, летняя кухня и два автомобиля.

На Никопольщине оккупанты атаковали дронами Никополь, Червоногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка. Из-за вечернего артобстрела в Никополе пострадал человек.

В Каменском районе в результате российского удара поврежден объект инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 571-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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