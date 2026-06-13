У суботу, 13 червня, російські війська атакували Васильківку Дніпропетровської області керованими авіабомбами.

Про наслідки атаки повідомили голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Васильківку 13 червня: що відомо

За даними обласної влади, російська армія атакувала Васильківську громаду 12 КАБами.

Зараз дивляться

Основний удар припав по території місцевого ринку. Внаслідок атаки там виникла пожежа.

Пошкоджено щонайменше вісім магазинів та десять торговельних павільйонів.

Також частково зруйнований багатоквартирний житловий будинок.

Станом на ранок відомо про дев’ятьох постраждалих. Шістьох людей госпіталізували.

За інформацією Олександра Ганжі, 40-річний чоловік перебуває у важкому стані.

Атаки по інших районах Дніпропетровщини

Крім Васильківської громади, під обстрілами опинилися й інші райони області.

У Синельниківському районі по Миколаївській громаді російські війська вдарили безпілотниками. Через атаки FPV-дронів у Петропавлівській та Шахтарській громадах сталися пожежі.

Пошкоджень зазнали багатоквартирний та приватний будинки, літня кухня і два автомобілі.

На Нікопольщині окупанти атакували дронами Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені приватні будинки та господарська споруда. Через вечірній артобстріл у Нікополі постраждала людина.

У Кам’янському районі внаслідок російського удару пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 571-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.