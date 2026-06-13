Военнослужащего, который летом 2025 застрелил двух инструкторов на территории учебного центра в Черниговской области, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает пресслужба Офиса генерального прокурора.

Приговор за убийство двух инструкторов: что известно

Как сообщили в ведомстве, прокуроры Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона доказали вину курсанта, открывшего огонь по военнослужащим во время прохождения базовой общевойсковой подготовки в одном из учебных центров на Черниговщине.

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Прокуроры доказали, что мужчина решил отомстить инструкторам из-за их требовательности к дисциплине к учебному процессу.

Во время занятий по огневой подготовке на полигоне он открыл прицельный огонь по трем инструкторам.

Проведенные судебно-психиатрические экспертизы установили, что обвиняемый был вменяемым и мог осознавать свои действия и руководить ими.

Приговором Черниговского районного суда Черниговской области от 9 июня 2026 мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, полиция Черниговщины задержала курсанта, открывшего огонь по инстукторам учебного центра, в июле 2025 года.

В результате стрельбы двое военнослужащих погибли на месте от полученных ранений. Еще один инструктор выжил, поскольку пулю остановил бронежилет.

Дальнейшие действия нападавшего прекратили другие военнослужащие, после чего его задержали правоохранители и возбудили уголовное производство.

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