Семь человек пострадали во время атаки на Днепр сегодня, 14 июня.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепр 14 июня: что известно

Во время атаки на Днепр 14 июня под удар попало предприятие легкой промышленности.

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