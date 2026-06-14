Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Атака на Днепр: повреждено предприятие, пострадали семь человек
Семь человек пострадали во время атаки на Днепр сегодня, 14 июня.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепр 14 июня: что известно
Во время атаки на Днепр 14 июня под удар попало предприятие легкой промышленности.
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