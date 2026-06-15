Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО начать процедуру исключения России из организации после удара по Киево-Печерской лавре.

Об этом Елена Кондратюк сообщила после посещения Киево-Печерской лавры.

Кондратюк призвала исключить РФ из ЮНЕСКО

По словам вице-спикера парламента, удар по Киево-Печерской лавре не был случайным.

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Она сообщила, что ночью российские беспилотники попали в центр кровли Успенского собора, а прямое попадание пришлось на алтарную часть — Стефановский придел.

В результате атаки повреждены экстерьер и интерьер собора, а также прилегающие здания на территории Лавры.

Также пострадали:

Сокровищница Национального музея истории Украины;

Музей книги и книгопечатания Украины;

Национальная историческая библиотека Украины;

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств;

фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

В зданиях повреждены окна и двери. По словам Кондратюк, жертв и пострадавших среди людей нет, однако продолжается оценка ущерба и фиксация последствий.

– Это здание пережило нашествие Батыя, пережило подрыв “советами” в 1941 году, выстояло в годы советского воинственного атеизма. Но сегодня оно горит от российских беспилотников, – подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер отметила, что масштабный пожар удалось локализовать благодаря дождю и работе спасателей.

Впрочем, по ее словам, сохраняется опасность дальнейшего выгорания и обрушения отдельных конструкций.

Под угрозой остаются росписи, фрески и иконостас, которые имеют не только церковную, но и культурную и национальную ценность.

Кондратюк отметила, что на месте продолжают работать спасатели и миссия ЮНЕСКО в Украине.

По словам заместителя председателя Верховной Рады, Киево-Печерская лавра входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года.

Она заявила, что атака на такой объект является тяжким международным преступлением против мирового культурного наследия.

— Присутствие России в организации, мандат которой заключается в защите культурного наследия человечества, стало абсурдом. Государства-члены должны сделать соответствующие выводы — а именно исключить Россию из организации, — заявила Кондратюк.

Также она сообщила, что украинский бизнес уже начал сбор средств на восстановление Киево-Печерской лавры.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина срочно инициирует процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов после российского удара по Киево-Печерской лавре.

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