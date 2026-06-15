Кондратюк призвала исключить РФ из ЮНЕСКО после удара по Киево-Печерской Лавре
- Елена Кондратюк призвала исключить РФ из ЮНЕСКО.
- Удар пришелся в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры.
Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО начать процедуру исключения России из организации после удара по Киево-Печерской лавре.
Об этом Елена Кондратюк сообщила после посещения Киево-Печерской лавры.
Кондратюк призвала исключить РФ из ЮНЕСКО
По словам вице-спикера парламента, удар по Киево-Печерской лавре не был случайным.
Она сообщила, что ночью российские беспилотники попали в центр кровли Успенского собора, а прямое попадание пришлось на алтарную часть — Стефановский придел.
В результате атаки повреждены экстерьер и интерьер собора, а также прилегающие здания на территории Лавры.
Также пострадали:
- Сокровищница Национального музея истории Украины;
- Музей книги и книгопечатания Украины;
- Национальная историческая библиотека Украины;
- Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств;
- фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины.
В зданиях повреждены окна и двери. По словам Кондратюк, жертв и пострадавших среди людей нет, однако продолжается оценка ущерба и фиксация последствий.
– Это здание пережило нашествие Батыя, пережило подрыв “советами” в 1941 году, выстояло в годы советского воинственного атеизма. Но сегодня оно горит от российских беспилотников, – подчеркнула Елена Кондратюк.
Вице-спикер отметила, что масштабный пожар удалось локализовать благодаря дождю и работе спасателей.
Впрочем, по ее словам, сохраняется опасность дальнейшего выгорания и обрушения отдельных конструкций.
Под угрозой остаются росписи, фрески и иконостас, которые имеют не только церковную, но и культурную и национальную ценность.
Кондратюк отметила, что на месте продолжают работать спасатели и миссия ЮНЕСКО в Украине.
По словам заместителя председателя Верховной Рады, Киево-Печерская лавра входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года.
Она заявила, что атака на такой объект является тяжким международным преступлением против мирового культурного наследия.
— Присутствие России в организации, мандат которой заключается в защите культурного наследия человечества, стало абсурдом. Государства-члены должны сделать соответствующие выводы — а именно исключить Россию из организации, — заявила Кондратюк.
Также она сообщила, что украинский бизнес уже начал сбор средств на восстановление Киево-Печерской лавры.
Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина срочно инициирует процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов после российского удара по Киево-Печерской лавре.