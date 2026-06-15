Зеленский предлагал встречу с Путиным на саммите G7
- Владимир Зеленский заявил, что предложил встречу с Путиным на саммите G7.
- Идея предусматривала переговоры с участием США и европейских лидеров.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита G7 во Франции, однако Россия не дала четкого ответа на эту инициативу.
Об этом сообщает Reuters.
Зеленский предложил встречу с Путиным на саммите G7: что известно
По данным СМИ, предложение встретиться на уровне лидеров на полях G7 было передано украинской стороной российской стороне некоторое время назад по разным каналам, в частности, через дипломатов, работников разведки и других посредников.
— Мы послали сообщение о готовности встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там присутствует Трамп и Макрон, поэтому европейцы плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться все вместе, — сказал Зеленский.
Президент добавил, что, по его оценке, США и европейские партнеры поддержали такую идею.
В то же время, по словам Зеленского, Москва фактически не отреагировала на предложение.
— Европа и Соединенные Штаты достигли согласия, а Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить, — отметил глава государства.
Помощник Путина Юрий Ушаков публично повторил предложение провести соответствующую встречу в Москве.
По данным СМИ, такие действия РФ также можно расценивать как ответ на предложение.
По данным Reuters, украинский лидер уточнил, что Киев отдельно проинформировал американскую сторону и президента Франции Эммануэля Макрона о предложении провести переговоры.
Офис президента Франции пока не дал комментарий по этому поводу.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже обращался к российскому диктатору Владимиру Путину с открытым письмом с предложением прямых переговоров и обсуждения прекращения войны.
По словам главы государства, открытый формат был сознательным решением, чтобы заставить Кремль публично реагировать на предложения Украины и показать позицию российской власти собственному обществу.