Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита G7 во Франции, однако Россия не дала четкого ответа на эту инициативу.

Об этом сообщает Reuters.

Зеленский предложил встречу с Путиным на саммите G7: что известно

По данным СМИ, предложение встретиться на уровне лидеров на полях G7 было передано украинской стороной российской стороне некоторое время назад по разным каналам, в частности, через дипломатов, работников разведки и других посредников.

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— Мы послали сообщение о готовности встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там присутствует Трамп и Макрон, поэтому европейцы плюс Америка. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться все вместе, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что, по его оценке, США и европейские партнеры поддержали такую идею.

В то же время, по словам Зеленского, Москва фактически не отреагировала на предложение.

— Европа и Соединенные Штаты достигли согласия, а Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить, — отметил глава государства.

Помощник Путина Юрий Ушаков публично повторил предложение провести соответствующую встречу в Москве.

По данным СМИ, такие действия РФ также можно расценивать как ответ на предложение.

По данным Reuters, украинский лидер уточнил, что Киев отдельно проинформировал американскую сторону и президента Франции Эммануэля Макрона о предложении провести переговоры.

Офис президента Франции пока не дал комментарий по этому поводу.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже обращался к российскому диктатору Владимиру Путину с открытым письмом с предложением прямых переговоров и обсуждения прекращения войны.

По словам главы государства, открытый формат был сознательным решением, чтобы заставить Кремль публично реагировать на предложения Украины и показать позицию российской власти собственному обществу.

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