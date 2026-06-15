Во время ночных взрывов в Киеве киностудия Довженко стала одной из целей вражеских ударов по столице.

Этот факт 15 июня подтвердила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Взрывы в Киеве: киностудия Довженко пострадала во время обстрела

— Еще одно чрезвычайно тяжелое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одна из старейших киностудий Украины, — отметила Татьяна Бережная.

На киностудии Довженко взрывы повлекли за собой пожар.

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В результате попадания поврежден костюмный цех. Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. На киностудии Довженко было около 100 тыс. костюмов и 3 млн единиц разнообразной одежды.

Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.

На месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и безопасности.

Россия, отмечает министр, продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, сохраняющие украинскую идентичность, память и историю.

Уничтожение культурных центров, убеждена Татьяна Бережная, является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа.

Известно, что во время взрывов в Киеве сегодня, 15 июня, армия РФ атаковала почти все районы столицы. Аварийно-спасательные службы работают почти на 50 локациях.

Кроме киностудии Довженко, поврежден Успенский собор на территории Киево-Печерской Лавры.

По предварительным данным, во время взрывов в Киеве погибли четыре человека, еще 23 пострадали, в частности один ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 573-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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