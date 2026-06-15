В ночь на 15 июня в Киеве прогремели взрывы в результате массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ. По предварительным данным, в результате ударов погибли 4 человека, ещё 23 получили ранения, среди них — один ребёнок. В городе продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий обстрела.

Об этом сообщают в ГСЧС и мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве сегодня, 15 июня: что известно

Наибольшие разрушения понесли сразу несколько районов столицы.

Сейчас смотрят

В Оболонском районе зафиксированы массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений. Зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом, повреждена жилая застройка, наблюдалось сильное задымление подъездов.

В Соломенском районе вражеский удар пришелся по 9-этажному дому. Спасатели ликвидировали возгорание и эвакуировали 15 жителей, среди которых двое детей.

В Деснянском районе также зафиксировано попадание в многоэтажку с последующим пожаром. В результате падения обломков разрушены три частных дома, возникли возгорания на открытых территориях и объектах образования.

В Дарницком районе из-за падения обломков загорелись частные жилые дома.

В Печерском районе поврежден 17-этажный жилой дом, пожар ликвидирован. Также из-за двойного удара возникли возгорания на территории Киево-Печерской лавры.

В Шевченковском районе возник пожар на территории овощного рынка, повреждены торговые объекты и 8-этажный жилой дом.

В Голосеевском районе зафиксированы пожары в жилом многоэтажном доме, складских и инфраструктурных объектах.

В Святошинском районе — повреждения жилой застройки.

В Днепровском районе в результате падения обломков также повреждены жилые дома.

В Подольском районе в результате падения обломков произошли пожары в частном жилом доме и в трехэтажном здании.

Городские службы продолжают работать на местах ударов, расчищают завалы и ликвидируют последствия ночной атаки.

По словам Виталия Кличко, в результате атаки российского врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тыс. абонентов остались без света.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.