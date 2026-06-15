Взрывы в Киеве: 4 погибших, десятки пострадавших после массированной атаки РФ
- Ночью в Киеве раздались взрывы во время массированной атаки со стороны РФ.
- Повреждения и пожары зафиксированы как минимум в 9 районах столицы.
В ночь на 15 июня в Киеве прогремели взрывы в результате массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ. По предварительным данным, в результате ударов погибли 4 человека, ещё 23 получили ранения, среди них — один ребёнок. В городе продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий обстрела.
Об этом сообщают в ГСЧС и мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве сегодня, 15 июня: что известно
Наибольшие разрушения понесли сразу несколько районов столицы.
В Оболонском районе зафиксированы массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений. Зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом, повреждена жилая застройка, наблюдалось сильное задымление подъездов.
В Соломенском районе вражеский удар пришелся по 9-этажному дому. Спасатели ликвидировали возгорание и эвакуировали 15 жителей, среди которых двое детей.
В Деснянском районе также зафиксировано попадание в многоэтажку с последующим пожаром. В результате падения обломков разрушены три частных дома, возникли возгорания на открытых территориях и объектах образования.
В Дарницком районе из-за падения обломков загорелись частные жилые дома.
В Печерском районе поврежден 17-этажный жилой дом, пожар ликвидирован. Также из-за двойного удара возникли возгорания на территории Киево-Печерской лавры.
В Шевченковском районе возник пожар на территории овощного рынка, повреждены торговые объекты и 8-этажный жилой дом.
В Голосеевском районе зафиксированы пожары в жилом многоэтажном доме, складских и инфраструктурных объектах.
В Святошинском районе — повреждения жилой застройки.
В Днепровском районе в результате падения обломков также повреждены жилые дома.
В Подольском районе в результате падения обломков произошли пожары в частном жилом доме и в трехэтажном здании.
Городские службы продолжают работать на местах ударов, расчищают завалы и ликвидируют последствия ночной атаки.
По словам Виталия Кличко, в результате атаки российского врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тыс. абонентов остались без света.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.