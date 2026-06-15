У ніч на 15 червня пролунали вибухи у Києві внаслідок масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ. Попередньо, внаслідок ударів загинули 4 людини, ще 30 дістали поранення, серед них — двоє дітей. У місті тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків обстрілу.

Про це повідомляють у ДСНС, міський голова Києва Віталій Кличко та керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Вибухи у Києві сьогодні, 15 червня: що відомо

Найбільших руйнувань зазнали одразу кілька районів столиці.

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В Оболонському районі зафіксовано масові пожежі автомобілів, житлових будинків і складських приміщень. Є влучання у 9-поверховий житловий будинок, пошкоджено житлову забудову, спостерігалося сильне задимлення під’їздів.

У Солом’янському районі ворожий удар прийшовся по 9-поверховому будинку. Рятувальники ліквідували займання та евакуювали 15 мешканців, серед яких двоє дітей.

У Деснянському районі також зафіксовано влучання у багатоповерхівку з подальшою пожежею. Внаслідок падіння уламків зруйновано три приватні будинки, виникли займання на відкритих територіях та об’єктах освіти.

У Дарницькому районі через падіння уламків загорілися приватні житлові будинки.

У Печерському районі пошкоджено 17-поверховий житловий будинок, пожежу ліквідовано. Також через подвійний удар виникли займання на території Києво-Печерської лаври.

У Шевченківському районі виникла пожежа на території овочевого ринку, пошкоджено торговельні об’єкти та житловий 8-поверховий будинок.

У Голосіївському районі зафіксовано пожежі в житловій багатоповерхівці, складських та інфраструктурних об’єктах.

У Святошинському районі — пошкодження житлової забудови.

У Дніпровському районі унаслідок падіння уламків також пошкоджені житлові будинки.

У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталися пожежі у приватному житловому будинку та в триповерховій будівлі.

За словами Віталія Кличка, внаслідок атаки російського ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тис. абонентів залишилися без світла.

Згодом керівник МВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок вибухів у Києві поранення дістали щонайменше 30 людей, серед них двоє дітей — 5 та 6 років.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

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