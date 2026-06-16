У вівторок, 16 червня, в Нікополі Дніпропетровської області російські війська атакували цивільних осіб, які рухалися дорогою. Внаслідок удару FPV-дрона загинули троє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни атакували дроном Нікополь: що відомо

За попередніми даними, серед загиблих – 87-річна жінка та 51-річний чоловік, які, ймовірно, були матір’ю та сином.

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Особу ще однієї загиблої людини наразі встановлюють правоохоронці.

Обставини трагедії документують відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

О 18:30 стало відомо, що росіяни понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією.

– На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади, – додав Ганжа.

За його словами, внаслідок атак пошкоджені підприємства, магазини, адмінбудівля, собор, автівки і приватні будинки.

Загинули троє людей, ще троє дістали поранень – 77-річна жінка, 61-річний чоловік та 36-річна жінка.

Нагадаємо, 24 травня ворог вдарив по Нікопольському району артилерією та безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них – двоє дітей.

Були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки.

3 травня ворог атакував безпілотниками Нікопольський район понад 10 разів.

Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Унаслідок атаки безпілотниками одна людина дістала поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 574-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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