Атака на АЗС в Тростянце 17 июня привела к уничтожению всех автозаправочных станций города и повреждению ряда частных домовладений.

Об этом сообщил мэр Тростянца Сумской области Юрий Бова.

Атака на АЗС в Тростянце: что известно

Юрий Бова написал, что в результате атаки на АЗС в Тростянце жертв среди гражданского населения, предварительно, нет.

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– Тяжелая ночь. Массированный удар по Тростянцу. АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домовладений, — рассказал Бова.

Сумская ОВА сообщила, что в Тростянецкой общине в результате удара российского беспилотника получили травмы 11-летняя девочка, мужчины в возрасте 42 и 48 лет и 47-летняя женщина.

– В Тростянецкой общине повреждены нежилые помещения, объекты гражданской инфраструктуры, частные домовладения, – перечислили в ОВА.

Во время атаки на Сумскую область враг применял артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы.

Воздушная тревога в Сумской области за последние сутки длилась 17 часов 30 минут.

Напомним, российские военные в ночь на 17 июня совершили атаку на конно-спортивную школу Сумской области.

Вечером 16 июня россияне также массированно атаковали Запорожье с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела погиб мужчина, еще как минимум семь человек получили ранения.

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