Атака на АЗС у Тростянці 17 червня призвела до знищення усіх автозаправних станцій міста та пошкодження низки приватних домоволодінь.

Про це повідомив мер Тростянця, що на Сумщині, Юрій Бова.

Атака на АЗС у Тростянці: що відомо

Юрій Бова написав, що атака на АЗС у Тростянці нібито не призвела до жертв серед цивільних.

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– Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь, – розповів Бова.

Сумська ОВА повідомила, що у Тростянецькій громаді внаслідок удару російського безпілотника травмовані 11-річна дівчинка, чоловіки віком 42 та 48 років і 47-річна жінка.

– У Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, приватні домоволодіння, – перерахували в ОВА.

Під час атаки на Сумську область ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.

Повітряна тривога на Сумщині за останню добу тривала 17 годин 30 хвилин.

Нагадаємо, російські військові вночі проти 17 червня здійснили атаку на кінно-спортивну школу Сумської області.

Увечері 16 червня росіяни також масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще щонайменше семеро людей дістали поранення.

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