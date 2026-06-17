АЗС у Тростянці знищені внаслідок масованої атаки 17 червня – мер
Атака на АЗС у Тростянці 17 червня призвела до знищення усіх автозаправних станцій міста та пошкодження низки приватних домоволодінь.
Про це повідомив мер Тростянця, що на Сумщині, Юрій Бова.
Атака на АЗС у Тростянці: що відомо
Юрій Бова написав, що атака на АЗС у Тростянці нібито не призвела до жертв серед цивільних.
– Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь, – розповів Бова.
Сумська ОВА повідомила, що у Тростянецькій громаді внаслідок удару російського безпілотника травмовані 11-річна дівчинка, чоловіки віком 42 та 48 років і 47-річна жінка.
– У Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, приватні домоволодіння, – перерахували в ОВА.
Під час атаки на Сумську область ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.
Повітряна тривога на Сумщині за останню добу тривала 17 годин 30 хвилин.
Нагадаємо, російські військові вночі проти 17 червня здійснили атаку на кінно-спортивну школу Сумської області.
Увечері 16 червня росіяни також масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще щонайменше семеро людей дістали поранення.