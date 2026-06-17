События утра 17 июня: обстрел Запорожья, удар по конюшне и АЗС в Сумской области
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 237 боевых столкновений. Враг нанес 94 авиаудара, сбросив 287 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 9 872 дрона-камикадзе и осуществил 2 800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
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Обстрел Тростянца в Сумской области
Ночью россияне обстреляли Тростянец в Сумской области. Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова.
По его словам, в результате массированного удара в городе уничтожены АЗС, повреждено много домов. К счастью, обошлось без жертв.
Атака на Сумы
По информации Сумской областной военной администрации, ночью российский дрон нанес удар по конно-спортивной школе в Сумах. Удар пришелся на конюшни. Сотрудники учреждения не пострадали, однако погибли три лошади.
Также под удар попал пункт доставки.
Ночная атака на Запорожье
Вечером 16 июня РФ атаковала Запорожье дронами. В результате атаки погиб мужчина, еще как минимум семь человек получили ранения.
Взрывами повреждены Запорожский национальный университет, жилые дома и торговый центр.
В полиции уточнили, что российская армия атаковала Запорожье с помощью дронов Шахед.
Удары по Днепропетровской области
Ночью враг атаковал Никопольский район с помощью беспилотников. Россияне направили дроны на районный центр, а также на Мировскую и Покровскую общины. В результате атаки повреждена инфраструктура в этих районах.
К счастью, пострадавших не было.
Ночью силы ПВО сбили 22 ударных БПЛА в небе над Днепропетровской областью.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 575-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.