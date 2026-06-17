РФ атаковала ДТЭК на Днепропетровщине: без света было почти 20 тыс. семей
- Россия утром 17 июня атаковала энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.
- В результате удара без электроснабжения остались 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах прифронтовой Днепропетровщины.
- Бригады ДТЭК начали восстановительные работы, как только это стало возможно, и сейчас все дома уже с электричеством.
Россия атаковала энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.
Атака на объект ДТЭК в Днепропетровской области
Утром 17 июня из-за атаки России на энергетический объект без электроснабжения осталось 19,4 тыс. потребителей в Днепропетровской области, сообщает ДТЭК.
— Днепропетровщина: враг атаковал энергетический объект ДТЭК. В результате удара сегодня утром без света остались 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах прифронтовой Днепропетровщины, — говорится в сообщении.
Отмечается, что бригады ДТЭК начали восстановительные работы, как только это стало возможным. Сейчас все дома уже с электричеством.
Напомним, что РФ почти 30 раз атаковала беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами Днепропетровщину за ночь 15 июня. В Днепре повреждены предприятия, колледж, заведение культуры и инфраструктура. Ранены двое мужчин в возрасте 64 и 46 лет, обоих госпитализировали.
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