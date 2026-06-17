Россия атаковала энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.

Атака на объект ДТЭК в Днепропетровской области

Утром 17 июня из-за атаки России на энергетический объект без электроснабжения осталось 19,4 тыс. потребителей в Днепропетровской области, сообщает ДТЭК.

— Днепропетровщина: враг атаковал энергетический объект ДТЭК. В результате удара сегодня утром без света остались 19,4 тыс. семей в 139 населенных пунктах прифронтовой Днепропетровщины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады ДТЭК начали восстановительные работы, как только это стало возможным. Сейчас все дома уже с электричеством.

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Напомним, что РФ почти 30 раз атаковала беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами Днепропетровщину за ночь 15 июня. В Днепре повреждены предприятия, колледж, заведение культуры и инфраструктура. Ранены двое мужчин в возрасте 64 и 46 лет, обоих госпитализировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 575-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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