Росія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

Атака на обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Вранці 17 червня через атаку Росії на енергетичний об’єкт без електропостачання залишилися 19,4 тис. споживачів у Дніпропетровській області, повідомляє ДТЕК.

– Дніпропетровщина: ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК Внаслідок удару сьогодні вранці без світла залишилися 19,4 тис. родин у 139 населених пунктах прифронтової Дніпропетровщини, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи щойно це стало можливим. Наразі всі домівки вже з електрикою.

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Нагадаємо, що РФ майже 30 разів атакувала безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами Дніпропетровщину за ніч 15 червня. У Дніпрі пошкоджені підприємства, коледж, заклад культури та інфраструктура. Поранені двоє чоловіків віком 64 та 46 років, обох госпіталізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 575-ту добу.

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