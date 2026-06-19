По меньшей мере семь человек пострадали во время атаки на маршрутки в Херсоне сегодня, 19 июня.

Еще пятеро получили ранения во время ударов по жилым кварталам города.

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Атака на маршрутки в Херсоне сегодня, 19 июня: что известно

Атаки на маршрутки в Херсоне сегодня утром, 19 июня, были дважды в течение часа.

Около 07:30 российские военные сбросили на маршрутное такси, находившееся в Корабельном районе города, взрывчатку из дрона.

Люди, ожидавшие транспорта на остановке, получили ранения. В настоящее время их количество возросло до семи.

Известно, что пострадали четыре женщины в возрасте 35, 46, 54 и 61 год, а также трое мужчин в возрасте 46, 59, 67 лет.

У пострадавших диагностировали взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и острую реакцию на стресс.

59-летний херсонец, помимо прочего, получил перелом плеча.

Состояние всех пострадавших врачи оцениваются как средней тяжести.

Вторая атака на маршрутку в Херсоне, к счастью, миновала без травмированных.

Еще пять человек пострадали при ударах дронами по жилым квартам города.

Так, 58-летняя и 63-летняя женщины находятся в больнице с контузиями, закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями.

В медучреждении находится и 76-летний мужчина, который в момент атаки был в квартире. Его госпитализировали с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой.

56-летние мужчина и женщина, также имеющие взрывные травмы, контузии и сотрясение головного мозга, после медицинской помощи будут лечиться амбулаторно.

Правоохранители в это время начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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