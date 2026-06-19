Щонайменше семеро людей постраждали під час атаки на маршрутки в Херсоні сьогодні, 19 червня.

Ще п’ятеро дістали поранень під час ударів по житлових кварталах міста.

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Атака на маршрутки в Херсоні сьогодні, 19 червня: що відомо

Атаки на маршрутки в Херсоні сьогодні зранку, 19 червня, були двічі впродовж години.

Близько 07:30 російські військові скинули на маршрутне таксі, що перебувало в Корабельному районі міста, вибухівку з дрона.

Люди, що чекали на транспорт на зупинці, дістали поранень. Наразі їхня кількість зросла до семи.

Відомо, що постраждали чотири жінки віком 35, 46, 54 і 61 рік, а також троє чоловіків віком 46, 59, 67 років.

У постраждалих діагностували вибухові травми, осколкові поранення, контузії та гостру реакцію на стрес.

59-річний херсонець, крім іншого, дістав перелом плеча.

Стан усіх постраждалих лікарі оцінюються як середньої важкості.

Друга атака на маршрутку в Херсоні, на щастя, минула без травмованих.

Ще п’ятеро людей постраждали під час ударів дронами по житлових квартах міста.

Так, 58-річна та 63-річна жінки перебувають у лікарні з контузіями, закритими черепно-мозковими травмами та осколковими пораненнями.

У медзакладі і 76-річний чоловік, який у момент атаки перебував у квартирі. Його госпіталізували з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмою.

56-річні чоловік та жінка, які теж мають вибухові травми, контузії та струс головного мозку, після медичної допомоги лікуватимуться амбулаторно.

Правоохоронці тим часом розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що атаку на маршрутку в Херсоні росіяни здійснили й 16 червня.

Тоді загинув один чоловік та ще троє постраждали, зокрема водій автобуса.

Коли на місце прибули правоохоронці, росіяни вдарили знову. Під час повторного обстрілу поранення дістали ще двоє поліцейських.

За кілька кварталів від вибуху під повторну атаку потрапили й комунальники. Троє працівників комунального підприємства дістали вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Їх до лікарні відвезли правоохоронці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ярослав Шанько, Херсонська МВА

Фото: Ярослав Шанько

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