Вдень 19 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС та Одеська обласна прокуратура.

Атака на Одеську область 19 червня: що відомо

За даними обласної влади, під ударом опинилася цивільна інфраструктура Білгород-Дністровського району.

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Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на стоянці вантажного транспорту за межами одного з населених пунктів. Загорілися два порожні бензовози та один газовоз. Також пошкоджень зазнали паркувальний майданчик і три вантажівки.

За попередніми даними, внаслідок атаки на Одеську область сьогодні загинув 53-річний чоловік. Ще четверо людей дістали поранення.

Трьом чоловікам віком від 38 до 40 років медики надали допомогу на місці, а 43-річного водія госпіталізували до лікарні з множинними осколковими пораненнями.

Наразі на місці продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці.

За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Триває ліквідація наслідків атаки на Одеську область сьогодні та фіксація чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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