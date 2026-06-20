Вибухи на Київщині: у Бориспільському районі спалахнула пожежа, є постраждалий
Серія вибухів пролунала у Київській області вдень у суботу, 20 червня. Російські війська атакували Київщину безпілотниками.
Про це повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Вибухи у Київській області 20 червня: які наслідки
За інформацією Київської ОВА, регіон опинився під російською атакою ударними дронами.
Зокрема, у Бориспільському районі спалахнула пожежа складських приміщень.
Як розповіли у Київській ОВА, рятувальники вже локалізували загоряння.
Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.
Внаслідок російської атаки у Київській області є постраждалий.
Зазначається, що 40-річного чоловіка з отруєнням продуктами горіння госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 578-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.