Серія вибухів пролунала у Київській області вдень у суботу, 20 червня. Російські війська атакували Київщину безпілотниками.

Про це повідомляє керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вибухи у Київській області 20 червня: які наслідки

За інформацією Київської ОВА, регіон опинився під російською атакою ударними дронами.

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Зокрема, у Бориспільському районі спалахнула пожежа складських приміщень.

Як розповіли у Київській ОВА, рятувальники вже локалізували загоряння.

Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Внаслідок російської атаки у Київській області є постраждалий.

Зазначається, що 40-річного чоловіка з отруєнням продуктами горіння госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 578-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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