Російські війська протягом доби майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ворожим вогнем опинилися чотири райони регіону. Унаслідок обстрілів двоє людей дістали поранень.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровщину вночі 22 червня

Найбільше атак зафіксували на Нікопольщині. Російські війська били по Нікополю, а також Червоногригорівській та Покровській громадах. Внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок, пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі. 58-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані.

Зараз дивляться

Також ворог атакував Синельниківський район. Під ударами опинилися Покровська, Миколаївська та Богинівська громади. Там через обстріли сталася пожежа у магазині.

На Криворіжжі російські війська завдали ударів по Кривому Рогу, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, господарську споруду та автомобіль.

У Павлограді внаслідок атаки загорівся приватний будинок, ще два помешкання зазнали пошкоджень. Поранення отримала 60-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Вночі над територією Дніпропетровської області сили ППО збили 13 ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.