РФ вдарила по будинку багатодітної родини на Сумщині: загинули хлопчик, його батько та бабуся
- РФ атакувала будинок багатодітної родини у Зноб-Новгородській громаді.
- Троє людей загинуло, ще троє дістали поранення.
- Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.
У Шосткинському районі Сумської області внаслідок атаки російського безпілотника загинули троє членів багатодітної родини, серед них 13-річна дитина.
Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.
Атака на Шосткинський район
За даними слідства, 22 червня близько 04:50 російські окупанти атакували безпілотником приватний будинок у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району.
Унаслідок удару загинули: 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.
Поранення дістали 31-річна мати загиблого хлопчика, його 10-річний брат та 13-річна сестра.
Правоохоронці документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Атака РФ по Сумщині
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