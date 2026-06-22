У Шосткинському районі Сумської області внаслідок атаки російського безпілотника загинули троє членів багатодітної родини, серед них 13-річна дитина.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

Атака на Шосткинський район

За даними слідства, 22 червня близько 04:50 російські окупанти атакували безпілотником приватний будинок у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району.

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Унаслідок удару загинули: 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.

Поранення дістали 31-річна мати загиблого хлопчика, його 10-річний брат та 13-річна сестра.

Правоохоронці документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Атака РФ по Сумщині

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

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