В ночь на 23 июня российские войска продолжили массированные атаки по украинским регионам с применением беспилотников, артиллерии и авиации.

Под ударами оказались Днепропетровская, Сумская и Запорожская области — повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, транспорт и объекты местных общин, есть пострадавшие.

Тем временем на международном уровне прозвучали новые заявления относительно войны в Украине. США во время заседания Совета Безопасности ООН призвали Россию как можно быстрее согласиться на мирное соглашение и вернуться к переговорному процессу.

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А Польша заявила о получении ордена Белого Орла, который ранее Кароль Навроцкий попросил вернуть президента Украины Владимира Зеленского.

Об этих и других событиях ночи и утра 23 июня — далее.

Обстрелы Днепропетровщины

В течение ночи российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область. Для ударов враг применял ударные беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Под огнем оказались сразу пять районов региона.

Самой сложной оставалась ситуация на Никопольщине. Российские войска били по самому Никополю, а также Покровской городской и сельской громадах, Червоногригорьевской и Мозолевской громадах. В результате атак повреждения получили объекты инфраструктуры, территория аграрного предприятия, частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и сельскохозяйственная техника, в частности трактор.

В Синельниковском районе под удар попала Васильковская громада. Из-за попадания возник пожар, который ликвидировали спасатели. Один жилой дом был полностью разрушен, еще по меньшей мере 12 домов получили повреждения. Также пострадало здание пожарно-спасательного подразделения.

Последствия фиксировали и в других районах области. В городе Самар повреждено частное домовладение. В Божедаровской громаде Каменского района после атаки загорелась хозяйственная постройка.

Есть пострадавший — 60-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Также российские войска атаковали Днепровский район. Параллельно силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям — за ночь над областью сбили семь ударных беспилотников.

Удар КАБами по Сумской общине

Утром российские войска нанесли удар корректируемой авиабомбой по окрестностям Сумской общины.

В момент атаки поблизости находился троллейбус. В салоне находился только водитель — 57-летний мужчина.

В результате взрыва он получил чрезвычайно тяжелые травмы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где медики провели реанимационные мероприятия. Состояние мужчины оценивают как критическое, врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Само транспортное средство было практически полностью уничтожено огнем.

Кроме этого, к медикам обратились еще две женщины. По предварительной информации, они получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации.

Атака на Запорожье

В ночь на 23 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилая застройка и гражданская инфраструктура города, в нескольких районах возникли пожары.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, одним из мест попадания стала территория автозаправочной станции в областном центре.

В результате удара повреждены здание АЗС, навес и металлические конструкции. Также получили повреждения пять тяжеловесных автомобилей, находившихся рядом. После попадания вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели.

Кроме этого, повреждения получил частный жилой дом.

За медицинской помощью обратилась 23-летняя женщина — ей оказали всю необходимую помощь.

Последствия атак зафиксировали и в Запорожском районе. Там взрывной волной и обломками повреждены частные дома и хозяйственные постройки. На одном из объектов возник пожар, который оперативно потушили чрезвычайники.

В районе также есть пострадавшие — к медикам обратились два человека: мужчина и 73-летняя женщина.

Уже утром 23 июня российские войска повторно атаковали Запорожье. На этот раз в результате удара загорелось помещение одного из образовательных учреждений. Также повреждены здание ЦПАУ и сельского совета — в них выбиты окна и зафиксированы другие разрушения.

По предварительным данным, во время утренней атаки обошлось без пострадавших.

США призвали РФ к мирному соглашению

Во время заседания Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты призвали Россию как можно быстрее вернуться к переговорному процессу и заключить мирное соглашение с Украиной.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину и считает, что война не должна затягиваться.

Во время выступления дипломат отдельно обратил внимание на российские удары по гражданским объектам и отметил, что время работает не в пользу Москвы.

В США также заявили, что российская армия продолжает нести значительные потери, тогда как Украина адаптируется к условиям войны и развивает новые технологические решения.

Американская сторона подчеркнула, что завершение войны возможно только дипломатическим путем и призвала стороны вернуться к переговорам.

Польша подтвердила получение ордена Белого Орла

Польская сторона официально подтвердила получение возвращенного ордена Белого Орла, который ранее был вручен президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам пресс-секретаря президента Польши Рафала Лешкевича, награду уже передали в соответствующее бюро для дальнейшего хранения.

В Польше отметили, что орден останется в государственном фонде и больше не будет использоваться для вручения.

Также в Варшаве заявили, что не рассматривают ситуацию как конфликт между украинским и польским народами.

В то же время польская сторона в очередной раз отметила, что решение связано с дискуссиями вокруг исторической политики и отдельных вопросов украинско-польского диалога.

Отдельно сообщается, что перед принятием решения якобы были попытки организовать телефонный разговор между президентами Украины и Польши, однако он не состоялся.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 581-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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